خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة

ما زال نادي اتحاد جدة السعودي يواصل محاولاته للتعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025.

خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة اتحاد جدة تدرس خطة جديدة في محاولة للتقرب من صفقة محمد صلاح وإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اتحاد جدة أبدى رغبته في التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لليفربول، الذي رحل عن قلعة أنفيلد في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان وارد كان له دور بارز في إتمام صفقة انضمام أليكسيس ماك أليستر في الصيف الماضي، قبل أن يرحل عن منصبه بعد أشهر قليلة.

وبناءً عليه، يأمل فريق اتحاد جدة أن يتمكّن جوليان وارد من إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي، كخطة جديدة لإتمام الصفقة.

يأتي ذلك في ظل محاولات عديدة من قِبل مسئولي اتحاد جدة لضم محمد صلاح منذ الصيف الماضي، حيث تقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته، ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني، لكن قوبلت هذه العروض بالرفض التام من قِبل إدارة ليفربول التي تمسكت بخدمات محمد صلاح، مؤكدة أنه ليس للبيع.

عقبة في طريق انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

من جانبها، أفادت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية بأن هناك عقبة قد تُعيق إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن عدم تواجد جماهير بشكل مكثف في المدرجات لحضور مباريات الدوري السعودي قد يكون سببًا في تغيير فكرة محمد صلاح بشأن الرحيل عن ليفربول.

وأكدت الشبكة، في تقريرها، أن المدرجات في العديد من المباريات شبه خاوية، مثل مباراة الوحدة والخليج التي شهدت حضور 447 متفرجًا فقط.

وشارك محمد صلاح في 18 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023/ 2024، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة حتى الآن.