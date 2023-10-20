الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميرور": اتحاد جدة يُخطط لضم محمد صلاح فى يناير

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن نادي اتحاد جدة السعودي يُخطط لتجديد المفاوضات مع نجم ليفربول محمد صلاح في الميكاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح حال تأكد رحيله عن قلعة "أنفيلد".

 

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى اهتمام ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، ومراقبة أدائه خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وأكدت الصحيفة أنه لن يتم الدخول في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب، إلا في حال حسم مصير محمد صلاح بشكل نهائي.

يأتي ذلك في ظل محاولات عديدة من قِبل مسئولي اتحاد جدة لضم محمد صلاح منذ الصيف الماضي، حيث تقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني، لكن قوبلت هذه العروض بالرفض التام من قِبل إدارة ليفربول التي تمسكت بخدمات محمد صلاح، مؤكدة أنه ليس للبيع.

محمد صلاح صلاح ليفربول اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي

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