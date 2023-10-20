الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر أرتيتا: تشيلسى لا يستحق ما هو عليه.. وهذا موقف المصابين

أرتيتا
أرتيتا

أثنى الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، على نظيره تشيلسي قبل قمة غد السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي اليوم: أعتقد أن تشيلسي يستحق أكثر مما حصل عليه، ما قام به بوتشيتينو في وقت قصير رائع، علينا أن نكون في أفضل جاهزية لنا غدا.

وعن موقف المصابين من اللقاء: أنا متأكد من أنه ساكا يريد دائما اللعب، نعم لا أرى أي لاعب هناك لا يريد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، آمل ألا يكون كذلك، لكن صاليبا يحمل تلك الإصابة منذ أسابيع الآن.

وتابع: كان لدينا عدد كبير من اللاعبين مع المنتخبات وسنقوم بالحصة التدريبية الأولى اليوم وسنعرف أكثر بعدها.

ويسعى أرسنال لاستكمال مسيرته الناجحة هذا الموسم، والتي كللها بتحقيق فوز مهم للغاية في الجولة الماضية على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، كما أنه سيسعى لاستغلال تفوقه على منافسه في ملعبه في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين. 

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم، حيث فاز في آخر مباراتين على فولهام وبيرنلي.

أرتيتا تشيلسى الدورى الانجليزى مايكل أرتيتا ساكا

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