السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فانتازي.. أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممكن الاستعانة بهم فى الجولات المقبلة

فانتازي
فانتازي

يبحث محبي لعبة “فانتازي” الدوري الإنجليزي عن العديد من اللاعبين، لما بعد فترة التوقف الدولي حيث يعود البريميرليج.

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وكان متوسط الجولة الماضية 45 نقطة، وكان رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي هو نجم الجولة بعدما حصد 16 نقطة كأعلى اللاعبين.

 أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 

وفي التقرير التالي نستعرض أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممكن الاستعانة بهم في الجولات المقبلة.

حراسة المرمى

البداية مع حراسة المرمى والتي لا يمكن الاستغناء فيها حاليًا عن حارس توتنهام الإيطالي فيكاريو وسعره 5.1 حيث يعتبر واحد من أعلى الحراس حصدًا للنقاط.

وسيلعب فيكاريو على ملعبه 3 مباريات من أصل الخمس المقبلين.

ويأتي معه لينو حارس فولهام واحد من الحراس الذي سعرهم قليل ويحقق نقاط كبيرة حيث يصل سعره إلى 4.6.

 أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خط الدفاع

يعود كيران تريبير ظهير أيمن نيوكاسل يونايتد للتألق بعدما تألق في أخر ثلاث جولات وحصد العديد من النقاط وسعره 6.9.

أيضًا وجود ثنائي ظهيري توتنهام أو واحد منهما في تشكيلتك أمر ضروري وهم أودجي وبيدرو بورو حيث أصبح سعرهما 4.9 و5.1.

كما يجب أن يتواجد في تشكيلتك ماتي كاش ظهير أيمن أستون فيلا الذي حصد العديد من النقاط بداية من هذا الموسم وسعره 5 بجانب كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي الذي يلعب باستمرار في تشكيل الفريق هذا الموسم وسعره 5.3.

 أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خط الوسط

لا غنى عن ثنائي وسط توتنهام هذا الموسم سون وجيمس مادسون الأول بـ 9.5 والثاني بـ 8.1 بعد زيادة أسعارهم.

 

كام يترأس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول القائمة كأكثر لاعبي الوسط حصدًا للنقاط هذا الموسم وسعره 12.6.

 

ويتألق باوين جناح وست هام وسعره 7.3 من الخيارات المتاحة في تشكيلتك بجانب موسى ديابي جناح أستون فيلا وسعره 6.7.

 

لاعب آخر دخل القائمة بعد تألقه الفترة الماضية هو البرتغالي نيتو جناح وولفرهامبتون وسعره 5.7 مناسب للجميع.

 

كما يتألق رحيم ستيرلينج الفترة الماضية مع تشيلسي وقد يكون خيار للجولات الماضية وسعره 7.

 

 أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خط الهجوم

 

يتربع أولي واتكنس مهاجم أستون فيلا على رأس هذه القائمة وسعره 8.1، يجب أن يكون ضمن تشكيلتك قبل أن يرتفع سعره مرة أخرى.

 

ورغم عدم حصده لنقاط في الثلاث جولات الماضية، إلا أن إيرلينج هالاند مهاجم السيتي قد يعود وينفجر بعد فترة التوقف الدولي فلا يجب الاستعجال على بيعه.

 

بجانب هالاند يجب أن يكون لديك جوليان ألفاريز الذي يتألق مع السيتي هذا الموسم من صناعة وتسجيل أهداف.

 

أيضًا الأوروجوياني داروين نونيز قد يكون متاح لفترة كبيرة في هجوم ليفربول بعد إصابة العديد من اللاعبين في الريدز وسعره 7.4 قد يكون خيار أيضًا.

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