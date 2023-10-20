بفرمان برتغالي.. برنامج تأهيلي خاص لحجازي على نفقة الجبلاية

كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بضرورة وضع برنامج علاجي لتأهيل مدافع الفراعنة واتحاد جدة أحمد حجازي، حتى يكون جاهز تماما للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

برنامج علاجي مكثف لحجازي

وتحدث فيتوريا مع طبيب الفراعنة بشأن وضع برنامج علاجى مكثف لحجازى، حتى لو تطلب الامر تنفيذ البرنامج على حساب خزينة الجبلاية، دون الانتظار لفريق اتحاد جدة فى ظل حاجة المنتخب الوطنى لجهود اللاعب فى بطولة افريقيا .

واستفسر فيتوريا عن امكانية ضم اللاعب فى معسكر نوفمبر المقبل لا ستكمال برنامجه العلاجى مع الفراعنة دون المشاركة فى التدريبات كنوع من المساندة للاعب ورفع الروح المعنوية لديه، لكن الامر قد يواجه بعض الصعوبات .

وبدأ طبيب الفراعنة باجراء محادثات يومية مع مسئولي الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي، للوقوف على تطورات تعافى اللاعب، ومدى امكانية التوصل لاتفاق بشأن الحصول على موافقة باستكمال برنامجه العلاجى باحد المراكز المتخصصة سواء داخل مصر او خارجها حتى يكون اللاعب جاهز للمشاركة فى أسرع وقت ممكن .

وشدد فيتوريا على ضرورة وضع برنامج تأهيلي مكثف لحجازي، حتى يتعافى ويستطيع اللحاق ببطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق شهر يناير المقبل، حيث اقتربت عودة اللاعب من اللاعب وبات يفصلها شهرين بحد أقصى.

ويعتبر أحمد حجازي من الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني، ويعتمد فيتوريا على خدماته في خط الدفاع بشكل أساسى منذ توليه مسئولية قيادة الفراعنة ، مع بعض اللاعبين الأخرين وفي مقدمتهم محمد عبدالمنعم ومحمود الونش الذى عانى أيضا من إصابة في الفترة الأخيرة، وعلى جبر وياسر إبراهيم وأسامة جلال.