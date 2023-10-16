الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مواجهة الجزائر.. فيتوريا: "لاعبوا المنتخب مصدر فخر لكل مصري"

فيتوريا
فيتوريا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الشعب المصري يجب أن يفخر بلاعبي منتخبهم الوطني بعد مواجهة الجزائر.

وقدم الفراعنة مباراة كبيرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27، وتعادل الجزائر مع رفاق محمد صلاح بالوقت القاتل في نهاية اللقاء.

وقال “فيتوريا” في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “المباراة كانت عصيبة وخاصة بعد طرد محمد هاني واللعب بعشرة لاعبين”.

وأضاف: “من الصعب اللعب ساعة كاملة أمام منتخب قوي بحجم الجزائر، لم نتراجع وواصلنا الضغط وراض عن الأداء بشكل كبير”.

وتابع: “نتيجة المباراة غير مؤثرة وحققنا مكاسب كبيرة، يجب أن يفتخر الشعب المصري بامتلاكه هذه المجموعة من اللاعبين”.

 

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح  - مصطفى محمد.

 

أما عن تشكيل الجزائر أمام مصر، فشهد تواجد رياض محرز، سعيد بن رحمة أساسيين، لمواجهة “الفراعنة”.

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي.

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي –  سعيد بن رحمة –  أمين غويري.

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