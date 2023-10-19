بعد بيان محمد صلاح.. كيف دعم المحترفون القضية الفلسطينية؟

حرص نجومنا المصريين المحترفين سواء في كرة القدم أو في الألعاب الفردية الأخرى، على دعم القضية الفلسطينية، بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة وفرض الاحتلال لحصار كامل على القطاع مع تكثيف عمليات استهداف المدنيين سواء في المنازل أو المستشفيات.

ومنذ 7 أكتوبر، تصاعدت الأحداث في قطاع غزة، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، ليُقابلها هجمات عدوانية تستهدف المدنيين من قِبل الكيان الصهيوني، والتي خلّفت مئات القتلى والجرحى والأسرى، آخرها العدوان الغاشم وقصف مستشفى المعمداني.

كيف دعم المحترفون القضية الفلسطينية في مختلف الألعاب الرياضية؟

وترصد لكم جريدة "الدستور" دعم المحترفين للقضية الفلسطينية في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك على النحو التالي:

محمد صلاح

تمكّن النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من إحداث هزّة قوية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خروجه عن صمته للتعليق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنجليزية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها". لمطالعة البيان كامل من هنا.

وكانت ردود الأفعال إيجابية بشكل كبير بعد بيان محمد صلاح، بعدما اقترب الفيديو المنشور على جميع حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، من 150 مليون مشاهدة بمنصات "X"، "إنستجرام"، و"فيسبوك".

محمد النني

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، دعمه القضية الفلسطينية، عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.

وقام محمد النني بتغيير صورته الشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين بدلًا منها.

محمود حسن تريزيجيه

الأمر ذاته بالنسبة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، الذي دعم القضية الفلسطينية من خلال نشر صورة لقبة الصخرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X" ومنصة "فيس بوك"، مكتوب عليها الآية القرأنية "ألا إن نصر الله قريب".

مصطفى محمد

ولم يختلف الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم نانت الفرنسي، عن البقية في دعمه للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقام مصطفى محمد بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ليضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين بدلًا منها.

عبدالرحمن سامح

وخروجًا من المستطيل الأخضر، وانتقالًا إلى الألعاب المائية، وتحديدًا إلى البطل المصري عبدالرحمن سامح الذي أبدى دعمه القضية الفلسطينية.

وكان عبدالرحمن سامح قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية، ببطولة كأس العالم التي أقيمت في اليونان.

وعقب تتويج عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية، صرّح خلال موقع "SOS" الخاص بالسباحة: "لا أعرف إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بعدما مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وأوضح: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع؛ بسبب دعمي فلسطين ضد الجرائم التي تحدث لهم يوميًا".

واختتم عبدالرحمن سامح تصريحاته، قائلًا: "لذلك لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، في الوقت الذي يُقتل فيه أخوتي في فلسطين الآن، سأستمر في دعمي لهم ولن أتوقف".

علي فرج

وبالانتقال إلى الملعب الزجاجي، حرص علي فرج، بطل العالم في الاسكواش والمُصنف الأول عالميًا، على دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وقال بطلنا المصري: "لقد غزت إسرائيل وأزهقت أرواح الفلسطينيين لسنوات دون أن يرف أحد عينه، والآن بعد أن قام الفلسطينيون بالرد (بحجم أقل بكثير)، أصبح الجميع فجأة من محبي السلام ويعتقدون أن ذلك يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. النفاق المطلق".

بيج رامي

أبدى ممدوح محمد حسن السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام المصري، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، حيث ظهر في مقطع فيديو مؤخرًا وهو يبكي ومتأثرًا لما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وعلق "بيج رامي" من خلال الفيديو الذي تداوله رواد "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية وهو يبكي، قائلًا:" احنا أشباه رجال، وأصعب شيء إن الراجل يبكي جنب الحيطة".

وتابع حديثه قائلًا: "عمري ما حسيت فى حياتى بأكثر من كده مهانة، والله ما خان فلسطين إلا احنا".

أحمد هشام دودو

وبالنظر إلى الصالات، فإن نجوم نجوم كرة اليد المصرية المحترفين بالدوري الفرنسي، قد أبدوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ضد العدوان الغاشم.

ونشر أحمد هشام دودو، لاعب مونبليه الفرنسي، صورته وفي الخلفية علم فلسطين، بالإضافة إلى كتابة مباراة اليوم رفقة العلم الفلسطيني.

مهاب سعيد

بينما كتب مهاب سعيد، لاعب نيس الفرنسي، عبر ستوري "انستجرام": "هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بدولة إسرائيل".

سيف الدرع

كذلك حرص سيف الدرع على دعم القضية الفلسطينية، من خلال نشره صور مُجمعة للأطفال الذين كانوا ضحية العدوان الغاشم، مُشيرًا إلى أرقام الضحايا بعد مرور أول خمس أيام من الحرب.