الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يدعو لتقديم الدعم الإنسانى لغزة فورًا (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عن دعمه وتضامنه مع أحداث غزة.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وجاء هذا الفيديو بعد أحداث قصف مستشفى المعمداني والذي راح ضحيته مئات الشهداء.

وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!

يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.

يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.

أناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

وقرر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، اتخاذ خطوة فعلية لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة.

وكانت هناك مطالب كبيرة من الجمهور العربي من أجل تحرك أحد أفضل لاعبي العالم في الساعات الماضية لدعم الشعب الفلسطيني.

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