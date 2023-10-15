الأحد 15 أكتوبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

محمد صلاح
محمد صلاح

قرر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، اتخاذ خطوة فعلية لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة.

وكانت هناك مطالب كبيرة من الجمهور العربي من أجل تحرك أحد أفضل لاعبي العالم في الساعات الماضية لدعم الشعب الفلسطيني.

محمد صلاح يتحرك من أجل غزة

وكشفت مصادر مقربة من محمد صلاح، عن تبرع قائد منتخب مصر اليوم الأحد، لمؤسسة الهلال الأحمر المصري من أجل توفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت المصادر أن صلاح قرر اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع بدلًا من إعلان الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار صلاح من أجل تقديم الدعم الملموس للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة في ظل الأحداث الراهنة.

ويوجد محمد صلاح رفقة منتخب مصر في معسكر الإمارات، حيث سيخوض مباراة ودية أمام الجزائر مساء غدًا الإثنين.

وتقام مباراة مصر والجزائر في تمام السابعة مساء على ملعب "هزاع بن زايد".

وكان محمد صلاح قد شارك في فوز منتخب مصر على زامبيا وديًا بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.

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أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين 

كان أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وفريق بينديك سبور التركي قد حرص على توجيه رسالة مؤثرة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وانضم كوكا إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم الذين أعلنوا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، ومن بينهم محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وغيرهم من محترفي ونجوم منتخب مصر.

ونشر “كوكا” رسالة باللغة الإنجليزية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجًها حديثه إلى أصدقائه ومتابعيه من غير العرب، مؤكدًا على أن جميع العرب يعلمون جيدًا الصعوبات والأهوال التي يلقاها الشعب الفلسطيني.

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