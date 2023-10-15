"لا تكن أحمق".. أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين برسالة مؤثرة (صورة)

حرص أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر المحترف في صفوف بينديك سبور التركي، على توجيه رسالة مؤثرة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وانضم كوكا إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم الذين أعلنوا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، ومن بينهم محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وغير من محترفي ونجوم منتخب مصر.

ونشر “كوكا” رسالة باللغة الإنجليزية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجًها حديثه إلى أصدقائه ومتابعيه من غير العرب، مؤكدًا على أن جميع العرب يعلمون جيدًا الصعوبات والأهوال التي يلقاها الشعب الفلسطيني.

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رسالة كوكا لدعم فلسطين

وقال كوكا في رسالته: "جئت إلى أوروبا منذ 11 عامًا ولهذا السبب لدي كثير من الأصدقاء من غير العرب ولهذا فإن هذا المنشور مخصص لكم".

وأضاف: "أنا وأصدقائي العرب نعلم جيدًا ما كان يحدث هناك منذ عقود، فقد استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وقتلت الآلاف من الأشخاص ودمرت كل شيء هناك، والآن تصف وسائل الإعلام الغربية الشعب الفلسطيني بالإرهابيين حتى لو حاولوا الدفاع عن أنفسهم والقتال بأسلحة صغيرة بحوزتهم".

وتابع: "وسائل الإعلام الغربية تكذب فقد قالوا إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلًا لكن في الجقيقة لا توجد صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه القصة كاذبة".

واستكمل: "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، سكانها 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، ويقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان أيضًا!".

وواصل استنكاره: "كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا أقف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

وعبر عن غضبه قائلًا: "إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام".

واختتم: "أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".