"المرابطون".. نجوم الكرة يفضحون وجه أندية أوروبا القبيح

تأججت مشاعر الملايين حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة وفرض الاحتلال لحصار كامل على القطاع مع تكثيف عمليات استهداف المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر، تصاعدت الأحداث في قطاع غزة، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، ليُقابلها هجمات عدوانية تستهدف المدنيين من قِبل الكيان الصهيوني، والتي خلّفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وبناءً عليه، قام بعض نجوم كرة القدم والرياضة بشكل عام إعلان دعمهم الكامل القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

ولكن هذا الأمر أثار غضب بعض الأندية الأوروبية والاتحادات الدولية، التي قامت بدورها بتحذير اللاعبين من إبداء آرائهم بشأن القضية الفلسطينية أو سيتم معاقبتهم بفسخ التعاقد معهم.

دعم نجوم كرة القدم للقضية الفلسطينية يكشف وجه أندية أوروبا القبيح

ونستعرض لكم اللاعبين الذين تم تهديدهم بعد إعلان دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:

1- المصري محمد النني

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، دعمه القضية الفلسطينية، عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن، حيث قام بتغيير صورته الشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين بدلًا منها.

وسبق النني، زميله في الفريق، ألأوكراني أولكسندر زينتشينكو، في دعم الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم بحذفها.

وردًا على ذلك، قام نادي أرسنال بتوجيه تحذير شديد اللهجة للاعبي الفريق بأكمله من رد الفعل العنيف المحتمل الذي قد يواجهونه هم والنادي، حال دعمهم لأي طرف من القضية سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفلسطينيين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن أرسنال لم يأمر محمد النني وزميله زينتشينكو بحذف رسائلهما أو تغيير الصور الخاصة بهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل، لكنهم أخبروا الفريق أن أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع يمكن أن تسبب الانزعاج أو الغضب بين قاعدة جماهيرهم العالمية.

2- الفرنسي كريم بنزيما

أظهر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، دعمه الكامل للفلسطينيين وما يواجهونه من قصف واعتداء من الكيان الصهيوني.

ونشر بنزيما تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، جاء فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

ونتيجة لدعمه، قام جيرار دارمنيان، وزير الداخلية الفرنسي، باتهام كريم بنزيما بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

وقال جيرار دارمنيان في تصريحات عبر وسائل إعلام فرنسية، عند سؤاله عن دعم اللاعب لفلسطين: "كريم بنزيما لديه علاقات ذات سمعة سيئة، وكما يعرف الجميع هو مرتبط بعلاقات مع جماعات إرهابية".

ليس هذا فحسب، بل يدرس أيضًا البرلمان الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما نتيجة دعمه القضية الفلسطينية.

3- الجزائري يوسف عطال

حرص الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي، على دعم القضية الفلسطينية، من خلال نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله إلى نصر أهل غزة، وإنزال يوم أسود على اليهود والكيان الصهيوني بعد جرائمه ضد أهل فلسطين خلال الأيام الماضية.

كما ارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين مثل زملائه في المنتخب الجزائري، وذلك قبل مواجهة كاب فيردي الودية، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وبناءً عليه، أعلن نادي نيس الفرنسي إيقاف لاعبه يوسف عطال، حتى إشعار آخر بـسبب دعم فلسطين عبر حسابه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أثار غضب كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، الذي هدد اللاعب بشكل صريح باستبعاده من الفريق ورحيله.

وقال إستروسي عبر حسابه عبر منصة "إكس": "على يوسف عطال أن يعتذر ويندد بإرهاب حــماس، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكان في نادينا".

ليقوم يوسف عطال بنشر بيان رسمي آخر، أكد خلاله أنه يُدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، ويُدعم جميع الضحايا، وأنه لا يُدعم أي رسالة تدعو للكراهية.

4- المغربي نصير المزراوي

الأمر ذاته بالنسبة للنجم المغربي نصير المزراوي، مدافع بايرن ميونخ الألماني، الذي أبدى دعمه الكامل للقضية الفلسطينية ضد الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة.

ونشر نصير مزراوي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، يحتوي على دعاء لنصر أهالي غزة، حيث ظهر علم فلسطين وهو يرفرف، مصحوبة بتعليق منه "آمين".

وبناءً عليه، أصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا عاجلًا، أكد خلاله أنه سيتم إجراء محادثة شخصية مفصلة مع اللاعب بعد دعمه لأهالي فلسطين في حربهم ضد الكيان الصهيوني.

5- الهولندي أنور الغازي

أبدى اللاعب الهولندي أنور الغازي، ذو الأصول المغربية، لاعب ماينز الألماني، دعمه القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان أنور الغازي قد نشر بيانًا عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "انستجرام"، قائلًا: " هذه ليست حربًا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب".

وتابع: "عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية ونشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب".

واختتم أنور الغازي بيانه الداعم، قائلًا: "هذا ليس صراعا وهذه ليست حربًا.. هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.. من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة".

بيان أنور الغازي الداعم للقضية الفلسطينية

وكان هذا البيان غير متوقعًا بالنسبة لإدارة نادي ماينز الألماني، التي لم تتحمل ذلك، ليكون رد النادي قاسيًا للغاية، حيث أعلن إيقاف اللاعب أنور الغازي، وإعفائه من مهامه التدريبية والمتعلقة بأيام المباريات، تمهيدًا لفسخ تعاقده خلال الأيام المقبلة.

6- السبّاح المصري عبدالرحمن سامح

وخروجًا من المستطيل الأخضر، وانتقالًا إلى الألعاب المائية، وتحديدًا إلى البطل المصري عبدالرحمن سامح الذي أبدى دعمه القضية الفلسطينية.

وكان عبدالرحمن سامح قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية، ببطولة كأس العالم التي أقيمت في اليونان.

وعقب تتويج عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية، صرّح خلال موقع "SOS" الخاص بالسباحة: "لا أعرف إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بعدما مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

بيان السبّاح عبدالرحمن سامح

وأوضح: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع؛ بسبب دعمي فلسطين ضد الجرائم التي تحدث لهم يوميًا".

واختتم عبدالرحمن سامح تصريحاته، قائلًا: "لذلك لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، في الوقت الذي يُقتل فيه أخوتي في فلسطين الآن، سأستمر في دعمي لهم ولن أتوقف".

وردًا على تصريحاته ودعمه لأهالي فلسطين، قام اتحاد السباحة الدولي يحذف صور البطل عبدالرحمن سامح، رغم حصوله على الذهبية، ونشر صور كافة المتوّجين في مختلف المنافسات الأخرى.