الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول إصابة نيمار بالرباط الصليبى وتكهنات بمدة الغياب

نيمار
نيمار

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، ذعرًا كبيرًا بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب البرازيل قد تلقى هزيمة قاسية أمام أوروجواي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سينتيناريو"، في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وافتتح داروين نونيز تسجيل الأهداف، بهدفه لصالح منتخب بلاده أوروجواي في الدقيقة 42، قبل أن يُضيف نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

 

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إصابة نيمار في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

وشهدت المباراة تعرّض نيمار لإصابة قوية، ليضطر إلى مغادرة أرض الملعب باكيًا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسقط نيمار على أرض الملعب، بعد تدخل قوي من قِبل أحد لاعبي الخِصم في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، ليسقط متألمًا بشدة ويبكي مُمسكًا بركبته اليسرى، ليتم حمله على نقالة إلى خارج المستطيل الأخضر.

وعقب المباراة، ظهر نيمار وهو يسير على عكازين ويضع واقيًا على ساقه، ليُثير الذعر في نفوس الجماهير حول مدى خطورة إصابته.

 

تشخيص إصابة نيمار وتكهنات بمدة الغياب المحتملة

وحسب البيان الرسمي، فإن نيمار خضع لفحوصات طبية أولية، أثبتت أنه تعرّض لالتواء قوي في الركبة اليسرى، ولكن لا زال هناك اشتباه بأمر أكثر خطورة".

من جانبها، أوضحت قناة "جلوبو" البرازيلية، أن إصابة نيمار قد تكون في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وهو الأمر الذي أكده ثامر الشهراني، أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عبر حسابه على منصة "إكس"، والذي أشار إلى لقطة لإصابة نيمار، موضحًا: "هنا لقطة للساق بالبطيء وخروجها من مكانها وعودتها مره أخرى.. وهذه تعني إصابة في الرباط الصليبي للركبة، وفي حال تأكدت الإصابة فإنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر".

فيما قالت قناة "Spor TV"، إن "الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل سيزوّد نادي الهلال السعودي بكل نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها نيمار بعد الإصابة".

 

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