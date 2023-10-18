ميسي يدخل التاريخ بعد ثنائية بيرو ويشبه الأرجنتين بجيل برشلونة التاريخي

حقق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، أرقام قياسية جديدة بعد قيادته التانجو للفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

ميسي سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو ليرفع رصيده إلى 31 هدفًا ويصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية متجاوزًا لويس سواريز أسطورة منتخب أوروجواي.

ميسي: هذا المنتخب مذهل ويواصل النمو والتحسن

وقال ميسي في تصريحات بعد اللقاء: “هذا المنتخب مذهل ويواصل النمو والتحسن، مقارنته مع برشلونة أفضل فريق بالتاريخ وقتها هذا كثيرًا أليس كذلك؟ لكن اعتقد الفريق قريب نظرًا لما أظهره بعد تحقيق كأس العالم والكوبا”.

ويحلّق "ألبي سيليستي" في صدارة ترتيب المجموعة الموحّدة، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروجواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا التي تابعت مشوارها الجيد بفوز كبير على ضيفتها تشيلي 3-0.

ويبدو مشوار الأرجنتين بمثابة النزهة نحو كأس العالم، خصوصًا مع ارتفاع عدد المتأهلين إلى 6 منتخبات مباشرة وخوض السابع ملحقًا قاريًا، بعد رفع عدد المشاركين إلى 48.

ولعب ميسي أساسيًا بعد نزوله بديلًا خلال الفوز الأخير على الباراجواي 1-0 الخميس، ولم يظهر علامات الاصابة التي حدّت من مشاركته مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي.