الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميسي" يحسم مستقبله مع إنتر ميامي

ميسي
ميسي

حسم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، مستقبله بعد تقارير رحيله في يناير.

وقال ميسي بعد لقاء بيرو اليوم: “سأتدرب وألعب المباراة المتبقية وسأحاول أن أصل في أفضل حالاتي لشهر نوفمبر التوقف الدولي”.

إجازتي في الأرجنتين

وأضاف: “بعد ذلك سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، هذه هي المرة الأولى التي سأمتلك فيها فترة طويلة في ديسمبر وسأحتفل بنهاية السنة بهدوء مع من أحب وفي يناير سأعود مرة أخرى للموسم التحضيري والبدء من الصفر والاستعداد بأفضل شكل ممكن كالعادة”.

وتابع: “في الحقيقة هو شيء مؤسف أننا لم نتأهل إلى البلاي أوف لأننا كنا قريبين جدًا، لقد غبت عن المباريات الأخيرة وتعرضنا للإصابات”.

وأتم: “كان شهر يوليو صعبًا جدًا بالنسبة لنا حيث لعبنا كل ثلاثة أيام وسافرت كثيرًا لكننا حققنا بطولة مهمة للنادي بالنسبة لما سيأتي في العام المقبل”.

وقال ميسي في تصريحات بعد اللقاء: "هذا المنتخب مذهل ويواصل النمو والتحسن، مقارنته مع برشلونة أفضل فريق بالتاريخ وقتها هذا كثير، أليس كذلك؟ لكن اعتقد الفريق قريب نظرًا لما أظهره بعد تحقيق كأس العالم والكوبا".

ويحلّق "ألبي سيليستي" في صدارة ترتيب المجموعة الموحّدة، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروجواي الذي أصبح ثانيًا بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا اللذي تابع مشواره الجيد بفوز كبير على ضيفه تشيلي 3-0.

ميسى ليونيل ميسى الارجنتين إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي

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