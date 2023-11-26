الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الصحف البريطانية: محمد صلاح أفسد خطط جوارديولا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

محمد صلاح
محمد صلاح

أشادت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الأحد، بتألق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفرض ليفربول التعادل على مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وصنع محمد صلاح هدف فريقه الأول الذي سجله ترينت ألكساندر أرنولد في مرمى مانشستر سيتي.

الصحف البريطانية تُشيد بتألق محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

من جانبها، تغنت الصحف البريطانية بتألق محمد صلاح وأرقامه، وكانت البداية مع شبكة "ليفربول إيكو"، التي استعانت بتصريح ناثان آكي، لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا: "من الصعب مواجهة محمد صلاح ونشعر بخيبة أمل بعد التعادل".

فيما خرجت صحيفة "ميرور" بعنوان "محمد صلاح يُفسدد خطط جوارديولا"، مضيفة: "محمد صلاح ينقذ ليفربول بأسيست ترجمه أرنولد بهدف ناجح في مرمى مانشستر سيتي".

أما صحيفة "صن"، فقد عنونت "ليفربول يخطف تعادلًا مُثيرًا مع مانشستر سيتي بسبب أسيست محمد صلاح وهدف أرنولد".

بينما جاءت صحيفة "تليجيراف" بعنوان "محمد صلاح وأرنولد يصنعان الفارق ويخطفان نقطة مثيرة، ويُعطلّان قطار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي". 

ولم تختلف شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، التي كتبت "محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، ويصبح مانشستر سيتي أكثر الأندية التي ساهم محمد صلاح في أهداف لفريقه ضدها".

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رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

وحصل محمد صلاح على جائزة رجل المباراة، بعد تألقه أمام مانشستر سيتي وإنقاذ فريقه ليفربول من هزيمة مؤكدة.

ونجح محمد صلاح في تحقيق رقمين جديدين في مسيرته الكروية، بعدما رفع رصيده من صناعة الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي لـ64 هدفًا، يحتل بها المركز الـ17 متساويًا مع آلان شيرار، وجاريث باري.

كما بات مانشستر سيتي أكثر الأندية التي ساهم محمد صلاح في أهداف لفريقه ضدها بعدما وصل للمساهمة رقم 17 مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 6.

ويحتل محمد صلاح المركز الـ11 في ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي عبر تاريخها برصيد 149 هدفًا متساويًا مع ليس فيردناند، ويفصله هدف واحد عن معادلة رقم مايكل أوين، لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، صاحب المركز العاشر بـ150 هدفًا.

محمد صلاح صلاح ليفربول مانشستر سيتى الدورى الانجليزى الصحف البريطانية البريميرليج

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