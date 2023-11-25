السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

محمد صلاح
محمد صلاح

حقق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، رقمين جديدين في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدف فريقه الأول في مباراة مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل الهدف ترينت ألكساندر أرنولد.

وبات مانشستر سيتي أكثر الأندية التي ساهم محمد صلاح في أهداف لفريقه ضدها بعدما وصل للمساهمة رقم 17 مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 6.

كما رفع صلاح رصيده من صناعة الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي لـ64 هدفًا، يحتل بها المركز الـ17 متساويًا مع آلان شيرار، وجاريث باري.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ صيف 2017 وانضمامه من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية في تاريخ ناديه وتاريخ البريميرليج.

ولعب صلاح 322 مباراة بقميص فريق ليفربول منذ انتقاله، وسجل 198 هدفًا وصنع 83 لزملائه في الفريق.

ويحتل محمد صلاح المركز الـ11 في ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي عبر تاريخها برصيد 149 هدفًا متساويًا مع ليس فيردناند، ويفصله هدف واحد عن معادلة رقم مايكل أوين، لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، صاحب المركز العاشر بـ150 هدفًا.

محمد صلاح المنتخب الوطني ليفربول الدورى الانجليزى مانشستر سيتى

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