الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيفا يهدد الجبلاية بقطع منحة الإدارة الفنية فى حال عدم تعيين مدير للمنتخبات

فيفا
فيفا

تلقى مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تهديدات من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بقطع المنح السنوية التى يتم صرفها للجبلاية من قبل الفيفا، فى حال استمرار الجبلاية على هذا النهج وعدم تعيين مدير فنى للاتحاد، يكون مسئول عن مهمة التخطيط للمنتخبات الوطنية وخاصة المراحل السنية الصغيرة.

ويقوم الاتحاد الدولى لكرة القدم بصرف منح سنوية للاتحادات المحلية نظير تعيين مدير فنى للاتحاد تكون مهمته التخطيط للمنتخبات، وإرسال تقارير دورية للفيفا تتضمن خطة الاتحاد المحلى للمنتخبات المحلية، إضافة إلى نشاط الكرة النسائية، وذلك بدعم خالص من فيفا للاتحادات المحلية.

نيلو فينجادا آخر من شغل هذا المنصب

وكان البرتغالى نيلو فينجادا هو أخر من شغل هذا المنصب خلفا لمحمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة الذى رحل أثناء فترة تولى احمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية التى كانت تدير الجبلاية، ومع تولى المجلس الحالى مقاليد الأمور داخل اتحاد الكرة، تم ترشيح فتحى نصير للقيام بهذه المهمة، لكن المجلس تراجع بعد الانتقادات التى وجهت له وتم إغلاق الملف حتى الآن.

ووضعت تهديدات الفيفا، الاتحاد المصري في حرج، خاصة وأن الاتحاد الدولى رهن إرسال الدعم السنوى بتسلم برامج التخطيط للمنتخبات الوطنية ووضع برامج إعداد واضحة لها في المرحلة المقبلة.

وشدد فيفا على ضرورة تعيين مدير فني أو مدير رياضي، يتولى ملف التخطيط للمنتخبات لتطوير الكرة المصرية بالشكل المطلوب.

ورفض الاتحاد الدولى مبررات الجبلاية التى تضمنت شرحًا لقرارات الاتحاد بتشكيل مجموعة إدارات بدلًا من منصب المدير الفني، من أجل تطوير المدربين وتشكيل إدارة منتخبات.

وأمهل الفيفا، الاتحاد المصري حتى نهاية العام الجاري، لتعيين مدير فني للجبلاية حتى لا يتم حجب الدعم السنوى المخصص لهذا النشاط.

أمين عام فيفا اتحا اتحاد الكرة الجبلاية فينجادا

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