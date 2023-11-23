الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصريحات عامر حسين تُغضب فيتوريا.. وتضع الجبلاية في مأزق

منتخب مصر
منتخب مصر

اشترط البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على مسئولى اتحاد الكرة، ضرورة إقامة معسكر طويل قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

واعترض فيتوريا على تصريحات عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، بشأن استمرار مسابقة الدوري حتى بداية شهر يناير، على أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 3 يناير.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية:"مازال حتي اللحظة روي فيتوريا لم يحسم مصير المعسكر الأخير قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية سواء في مصر أو خارج مصر، وحتى اللحظة فقط ما اتفقنا عليه أن المعسكر الأخير سيبدأ يوم 3 يناير المقبل، وسيتوقف مسابقة الدوري يوم 2 يناير، من أجل منتخب مصر وانتظام اللاعبين. 

وأبلغ فيتوريا مسئولى الجبلاية بأن 10 أيام غير كافية لتجهيز المنتخب الوطنى قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا، خاصة وأنه يحتاج لخوض مباراتين وديتين على الأقل قبل الانخراط فى البطولة بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباريات البطولة.

وشدد مدرب الفراعنة على ضرورة اقامة معسكر مغلق للفراعنة لمدة أسبوعين على أقل تقدير سواء داخل مصر او خارجها، قبل التوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة فى البطولة، على أن يبدأ المعسكر يوم 29 ديسمبر على الأقل موعد ارسال القائمة الأولية للاتحاد الافريقى.

ووفقا لطلب فيتوريا، فإنه يتوجب على اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدوري يوم 27 ديسمبر على أقصى تقدير؛ حتى يحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة يوم 29 ديسمبر، لبدء الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا.

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