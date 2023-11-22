الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يحدد موعد إرسال القائمة الأولية للمنتخب فى كأس الأمم

فيتوريا
فيتوريا

حدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 ديسمبر المقبل موعدًا لإرسال قائمة  الفراعنة الأولية للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، على أن يتم إرسال القائمة النهائية المشاركة في البطولة قبل انطلاق المسابقة بـ 48 ساعة.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من 2024.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير في تمام السابعة مساء.

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة قبل أن يحقق الانتصار على سيراليون بهدفين دون رد.

اقرأ أيضًا:

مدرب «الفراعنة» يرفض تدخلات الجبلاية فى شئون منتخب مصر ويكشف موقف الثلاثى

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الإستوائية - نيجيريا.

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر.

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال.

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر.

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس.

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب. 

فيتوريا: مجموعة منتخب مصر قوية للغاية

قال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عقب إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية "مجموعة منتخب مصر قوية للغاية وتضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين للغاية، على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب، لكننا في كل الأحوال جاهزون للبطولة".

وأضاف "قارة إفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في إفريقيا صارت قوية وسريعة، ومنتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق لديهما أكثر من لاعب محترف في دوريات أوروبية كبيرة مثل البرتغال".

وأتم فيتوريا تصريحاته "من يرغب في الفوز باللقب عليه أن يكون مستعدًا وجاهزًا لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية وأنا سعيد بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم إفريقيا، وأطمح في الفوز باللقب لإسعاد الجماهير المصرية".

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية قائمة منتخب مصر الأولية موعد إرسال قائمة منتخب مصر

مواد متعلقة

مدرب «الفراعنة» يرفض تدخلات الجبلاية فى شئون منتخب مصر ويكشف موقف الثلاثى

3 مكاسب حققها منتخب مصر من التوقف الدولي

تفاصيل اجتماع فيتوريا مع أحمد فتوح بعد معسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية في غزة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين والقطاع الحكومي

العضمة كِبرت.. صلاح عبدالله يعلن تعرضه لوعكة صحية

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

الحبس سنتان لطالب فى اتهامه بهتك عرض فتاة بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات