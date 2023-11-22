فيتوريا يحدد موعد إرسال القائمة الأولية للمنتخب فى كأس الأمم

حدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 ديسمبر المقبل موعدًا لإرسال قائمة الفراعنة الأولية للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، على أن يتم إرسال القائمة النهائية المشاركة في البطولة قبل انطلاق المسابقة بـ 48 ساعة.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من 2024.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير في تمام السابعة مساء.

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة قبل أن يحقق الانتصار على سيراليون بهدفين دون رد.

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نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الإستوائية - نيجيريا.

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر.

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال.

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر.

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس.

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب.

فيتوريا: مجموعة منتخب مصر قوية للغاية

قال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عقب إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية "مجموعة منتخب مصر قوية للغاية وتضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين للغاية، على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب، لكننا في كل الأحوال جاهزون للبطولة".

وأضاف "قارة إفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في إفريقيا صارت قوية وسريعة، ومنتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق لديهما أكثر من لاعب محترف في دوريات أوروبية كبيرة مثل البرتغال".

وأتم فيتوريا تصريحاته "من يرغب في الفوز باللقب عليه أن يكون مستعدًا وجاهزًا لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية وأنا سعيد بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم إفريقيا، وأطمح في الفوز باللقب لإسعاد الجماهير المصرية".