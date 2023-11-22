مدرب «الفراعنة» يرفض تدخلات الجبلاية فى شئون منتخب مصر ويكشف موقف الثلاثى

رفض البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدخلات مسئولى اتحاد الكرة فى شئون الفراعنة، خلال حديثه مع حازم إمام عضو الجبلاية والمشرف على المنتخب الوطنى.

وأبدى فيتوريا غضبه الشديد من تطرق أعضاء الجبلاية إلى شئون المنتخب الوطنى وقرارات المدير الفنى بشأن استبعاد لاعبين أو ضم آخرين، مؤكدا أن الأمر شأن فنى يخص الجهاز ولا يحق لأعضاء الجبلاية التحدث فيه، فقط من حقهم فقط محاسبته كمدير فنى على النتائج التى يحققها.

وتساءل فيتوريا خلال حديثه مع حازم إمام حول سبب تصريحات مسئولي الجبلاية، بشأن مستقبل عدد كبير من لاعبى الفراعنة واحتمالات تواجدهم فى معسكر المنتخب المقبل وعلى رأسهم أحمد فتوح ومحمد صبحي، وإمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.

واعتبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن الحديث فى مثل هذه الأمور يعتبر تدخلا غير مقبول من جانب مسئولى اتحاد الكرة فى شئون المنتخب الوطنى، خاصة أن موقف ثنائى الزمالك غير محدد بالنسبة للجهاز الفنى لحين معرفة مصيرها فى القلعة البيضاء وتم التأكيد على هذا الكلام فى أكثر من مناسبة.

وأوضح فيتوريا أن موقف إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد منتهى بالنسبة له، بعد توقيع عقوبة فورية على الثلاثى بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى، ومن الوارد أن يكون الثلاثى ضمن قائمة الفراعنة التى ستخوض بطولة أمم افريقيا المقبلة حال ظهورهم بمستوى طيب لأن العقوبة انتهت بمجرد انتهاء المعسكر.

وكرر فيتوريا طلبه السابق لحازم إمام بضرورة منع أعضاء الجبلاية من الحديث عن أي تفاصيل تخص اختياراته من لاعبين خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه هو فقط المنوط به الحديث عن ذلك.