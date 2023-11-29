قبل مواجهة نابولى.. ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية؟

تنطلق، اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد ونابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نابولي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية وتاريخ مواجهاته مع نابولي، قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- واجه فريق ريال مدريد 9 أندية إيطالية، إذ شارك في 81 مباراة أمامهم في جميع المسابقات.

- وخلال هذه المباريات، حقق ريال مدريد 45 انتصارًا، و11 تعادلًا، بينما تلقى 25 هزيمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ونابولي

- وبالنسبة لتاريخ المواجهات، فإن ريال مدريد لا يعرف طعم الهزيمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في خمس مواجهات من قبل، حقق خلالها ريال مدريد أربع انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم خمسة أهداف من لاعبي نابولي.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2.

- ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متفوقًا على نابولي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.