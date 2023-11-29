دوري أبطال أوروبا.. اليونايتد وأرسنال في مهمة صعبة للتأهل إلى دور الـ16

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على فريق جالطة سراي التركي في الثامنة إلا ربع مساءً، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب مانشستر يونايتد في تصحيح مساره بالبطولة وتحقيق الفوز لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية أمام كوبنهاجن والتقدم خطوة ناحية التأه للدور المقبل من البطولة.

ويدير المباراة الإسباني خوسيه ماريا سانشيز، ويعاونه كلًا من راؤول كابانيرو وإينيجو بيريتو، مساعدين أول وثاني وجويليرمو كوادرا حكمًا رابعًا.

ويقود تقنية الفيديو ريكاردو دي بورجس، ويعاونه خوان مارتينيز مونويرا.

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب المجموعة

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وخلف كوبنهاجن وجالطة سراي على الترتيب بـ4 نقاط لكل منهما، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

أرسنال يلتقي نيس

ويلتقي أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، نظيره لينس الفرنسي في العاشرة مساءً، بالمجموعة الثانية.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة، فيما يتطلع فريق لينس لخطف انتصار يحسن موقفه في المنافسة على المراكز المؤهلة من المجموعة.

ويدير المباراة البرتغالي أرثر دياس، ويعاونه باولو سواريس وبيدرو ريبيرو مساعدين أول وثانٍ، وتياجو مارتينز لإدارة غرفة تقنية الفيديو ويعاونه هوجو ميجيل.

وفي نفس المجموعة يلتقي بي إس في أيندهوفن مع نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الثامنة إلا ربع مساءً.

ويتطلع أيندهوفن لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للدور المقبل من البطولة، بينما يتشبث إشبيلية بالانتصار على أمل حسم المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة أن فرصه في التأهل لدور الـ16 تتطلب منه الفوز على أيندهوفن في مباراة الليلة وعلى لينس في مباراة الجولة المقبلة، بشرط فوز أرسنال في مباراة الليلة.

ويدير مباراة إشبيلية وأيندهوفن الإيطالي ديفيد ماسا ويعاونه مواطنيه فيليبو ميلي وستيفانز ألاسيو، وماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا، فيما يدير باولو فاليري غرفة تقنية الفيديو ويعاونه ماسميليانو إيراتي.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه أيندهوفن بـ5 نقاط ولينس في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يأتي إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين.

كما يلتقي في نفس الدور ولحساب المجموعة الرابعة فريقي بنفيكا البرتغالي وإنتر الإيطالي.

ويسعى إنتر لتحقيق الانتصار من أجل القفز على الصدارة على أمل وصول المفاجأة من فريق سالزبورج وتعطيل ريال سوسيداد متصدر المجموعة، إذ سيلتقيان في نفس التوقيت.

ويدير أندرياس تريمانيس مباراة إنتر وبنفيكا، ويعاونه هارالدس جوديرمانيس، وأليكسس سباسينيكوف، وألكساندر جولوبيفس حكمًا رابعًا، ويدير إيفان بيبيك تقنية الفيديو ويعاونه باستيان دانكيرت.

ويتصدر ريال سوسيداد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه إنتر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم يأتي فريق ريد بول سالزبورج في المركز الثالث بـ3 نقاط وبنفيكا أخيرًا بدون نقاط.

