الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بروسيا دورتموند يتغلب على ميلان ويحجز أول بطاقة تأهل من مجموعة الموت فى الأبطال

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

حجز بروسيا دورتموند  الألماني، أول بطاقة تأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا من مجموعة الموت بعدما تغلب على ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

واحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويليه باريس بـ 7 نقاط ثم نيوكاسل بخمس نقاط وميلان في المركز الأخير بخمس نقاط.

كان الفريق الألماني سجل بالدقيقة 10 عن طريق ماركوس رويس من علامة الجزاء وكان جيرو أضاع ركلة جزاء مبكرًا بالدقيقة 6 بعدما تصدى لها كوبل حارس مرمى دورتموند.

بينما عادل صامويل شيكوزي النتيجة لميلان بالدقيقة 37 بمجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني أنهى دورتموند اللقاء سريعًا بهدفين في 10 دقائق عن طريق جيمي بيوني وكريم أديمي بالدقائق 59 و69.

تشكيل ميلان أمام دورتموند

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: عدلي، لوفتس تشيك، رايندرز

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، شيكوزي

 

تشكيل دورتموند أمام ميلان

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: ريرسون، شولتبيرج، هوملز، بن سبعيني

خط الوسط: سبيتزر، كان، بيوني

خط الهجوم: مالين، فولكورج، رويس

بروسيا دورتموند دورتموند دوري ابطال اوروبا مجموعة الموت ميلان

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