الشوط الأول.. نيوكاسل يتقدم على باريس في مجموعة الموت.. وميلان يتعادل مع دورتموند

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في الشوط الأول ضمن مباريات مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الوحيد سجله السويدي ألكسندر إيزاك بالدقيقة 24، بتسديدة داخل منطقة الجزاء متابعة لتسديدة ليفرمينتو.

وفي نفس المجموعة تعادل ميلان مع دورتموند بهدف لكل فريق، حيث كان المبادر الفريق الألماني بالدقيقة 10 عن طريق ماركوس رويس من علامة الجزاء.

وكان جيرو أضاع ركلة جزاء مبكرًا بالدقيقة 6 بعدما تصدى لها كوبل حارس مرمى دورتموند.

بينما عادل صامويل شيكوزي النتيجة لميلان بالدقيقة 37 بمجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتصدر المجموعة دورتموند بثمان نقاط ويليه نيوكاسل بسبعة نقاط.

وقبل انطلاق المباريات احتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثانى فى جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.