الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. نيوكاسل يتقدم على باريس في مجموعة الموت.. وميلان يتعادل مع دورتموند

نيوكاسل وباريس
نيوكاسل وباريس

تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في الشوط الأول ضمن مباريات مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الوحيد سجله السويدي ألكسندر إيزاك بالدقيقة 24، بتسديدة داخل منطقة الجزاء متابعة لتسديدة ليفرمينتو.

وفي نفس المجموعة تعادل ميلان مع دورتموند بهدف لكل فريق، حيث كان المبادر الفريق الألماني بالدقيقة 10 عن طريق ماركوس رويس من علامة الجزاء.

وكان جيرو أضاع ركلة جزاء مبكرًا بالدقيقة 6 بعدما تصدى لها كوبل حارس مرمى دورتموند.

بينما عادل صامويل شيكوزي النتيجة لميلان بالدقيقة 37 بمجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتصدر المجموعة دورتموند بثمان نقاط ويليه نيوكاسل بسبعة نقاط.

وقبل انطلاق المباريات احتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثانى فى جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

دوري ابطال اوروبا نيوكاسل باريس سان جيرمان ميلان دورتموند

مواد متعلقة

التشكيل.. رباعي هجومي لباريس ونيوكاسل يتسلح بإيزاك وجوردون

تشكيل ميلان الإيطالي أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس