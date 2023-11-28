التشكيل.. رباعي هجومي لباريس ونيوكاسل يتسلح بإيزاك وجوردون

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودفع إنريكي برباعي هجومي أمام نيوكاسل متكون من عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، كولو مواني والكوري لي.

تشكيل باريس لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، دانيلو، سكرينيار، هيرنانديز

خط الوسط: فابيان، أوجارتي، لي

خط الهجوم: مبابي، مواني، لي

تشكيل نيوكاسل لمواجهة سان جيرمان

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، شار، لاكسيل، ليفرمينتو

خط الوسط: جيماريس، مايلي، جولينتون

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، ألميرون

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا المركز الثانى فى جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهدفه هو الثأر من الهزيمة التي تلقاها على ملعب "سانت جيمس بارك" قبل شهر، من نيوكاسل 4-1 في مرحلة الذهاب بين الفريقين، وكذلك تحقيق 3 نقاط تقوده للتأهل إلى الدور القادم.

ويدخل باريس اللقاء قادما من فوز كبير على موناكو 5-2 في الجولة السابقة من الدوري الفرنسي، فيما فاز نيوكاسل على بنتيجة 4-1 على تشيلسي.