الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كانسيلو في اليسار.. تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بورتو البرتغالي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك”، معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، عبر قناة beIN Sports 3 HD، ويقودها تحكيميًا الحكم دانييلي أورساتو.

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالبرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر.

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أليخاندرو بالدي - فيران توريس - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - لامين يامال - موسيس كاسادو - كوتشين - فيرمين لوبيز

ترتيب برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد بورتو في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، متخلفًا عن الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

وكان برشلونة قد انتصر على بورتو في مباراة الجولة الثانية والتي أُقيمت في البرتغال، بهدف دون مقابل.

يُذكر أن برشلونة كان قد تعادل مع رايو فاييكانو بهدف لمثله، مطلع الأسبوع، في بطولة الدوري الإسباني.

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