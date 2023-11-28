الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يعلن خضوع جافي لعملية الرباط الصليبي الأمامي

جافي
جافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني خضوع لاعبه بابلو جافي، لعملية الرباط الصليبي في الركبة.

وتعرّض جافي لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب إسبانيا أمام جورجيا، في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1، بعدما سقط على الأرض بسبب التواء ركبته وخرج من الملعب في الدقيقة 23.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه قال فيه إن جافي خضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وأجريت له خياطة لغضروف الركبة، وتمت العملية بواسطة الطبيب خوان كارلوس مونياو، وتحت إشراف القطاع الطبي للنادي.

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب جافي، ولكن من المتوقع أن يغيب فترة تتراوح بين 8 و9 أشهر.

وشارك جافي في 15 مباراة مع برشلونة من بداية الموسم الجاري، منها 13 مباراة شارك فيها كأساسي، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

وتدرج جافي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، منذ انضمامه لفريق الشباب قادمًا من شباب نادي ريال بيتيس في صيف عام 2015.

ويلعب جافي ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2021.
 

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