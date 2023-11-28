ليفاندوفسكي يقود قائمة برشلونة لمباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره بورتو، اليوم في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويغيب عن برشلونة الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن.



وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: إيناكي بينا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

الدفاع: "جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، جوليس كوندي، ماركوس ألونسو، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: فرانكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، أوريول روميو، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: "رافينيا، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بورتو، صاحب المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثامنة رفقة فريقي برشلونة وبورتو كلًا من شاختار دونتيسك الأوكراني وأنتويرب البلجيكي وهما في المركزين الثالث والرابع بستة نقاط لشاختار فيما لم يحصد أنتويرب أي نقطة حتى الآن.

ويسعى برشلونة لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل حسم تأهله لدور المجموعات بشكل رسمي، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة الجولة الماضية أمام شاختار دونتيسك والتي آخرت تأهله بشكل رسمي.