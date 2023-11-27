الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي: مباراة بورتو مصيرية.. والأخطاء التحكيمية أثرت علينا

تشافي
تشافي

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة نظيره بورتو، غدًا في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"مواجهة بورتو هامة ولدينا فرصة جيدة للتأهل على الصدارة، إذا حققنا الفوز سنضمن ذلك، ندخل مباراة اليوم بحماس كبير بعد سنتين من عدم التأهل من المجموعات".


ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بورتو، صاحب المركز الثاني.


وأضاف تشافي: "أشعر بالدعم من إدارة النادي، لابورتا "رئيس النادي" وديكو "المدير الرياضي" أصدقائي وأشعر بدعمهم ونتحدث يوميًا".


وأردف: "لعبنا مباراة جيدة ضد رايو فاليكانو، وقدمنا أداءً أكثر شراسة خاصة في الشوط الثاني، نحن بحاجة إلى المزيد من الاستمرارية في المباريات، لكن الفريق موحد".

 

واستطرد: "تشخيص الأخطاء واضح دائمًا وننقله للاعبين، لقد فشلنا في تنفيذ الضغط العالمي، في الكثافة، في العقلية، هناك العديد من الأمور ولكنني أؤمن بقوة أننا سنلعب جيدًا مرة أخرى ونحقق النتائج المرجوة، هناك أشياء كثيرة يجب أن تقال للاعبين خاصة في مشكلة العقلية، ولكن اللاعبين مرتاحون للنظام وغدًا فرصة لإثبات ذلك".


وأكمل: "لعبنا جيدًا في الموسم الماضي وحققنا الألقاب، أنا بخير ولدي طاقة وأؤمن باللاعبين والفريق وأثق بالطاقم الفني ثقة عمياء، تعلمت مقولة من العمل تقول كلما تعمل كلما يأتيك الحظ، لذلك اعمل جاهدًا".


وواصل: "الضغط هو نفس الشيء الذي تخبرني به في كل مؤتمر صحفي، النتائج ستحدد مستقبل الموسم، وبعد شهر من الآن سيأتي كأس السوبر وتقول لي نفس الشيء، إنه برشلونة والضغط الناتج عن التواجد هنا لا يغير شيئًا، نخطط لمبارياتنا بشكل جيد ونجعل اللاعبين يشعرون بالرضا، لدينا الكثير من الأمور على المحك لأن مباراة بورتو مهمة جدًا لنا".


وبسؤاله عن التحكيم، أجاب:"لم يحالفنا الحظ مع التحكيم وهذا ليس عذرًا، لأنه فعلًا علينا أن نلعب بشكل أفضل ولكن الأخطاء التحكيمية أضرت بنا، ولم يحالفنا الحظ حتى الآن".


وعن موقف تيرشتيجن من المشاركة غدًا، قال: "غدًا شتيجن سيتدرب ونرى ماهي أحاسيسه للمشاركة".


واستكمل: "أنا أنتقد اللاعبين بشدة في مقاطع الفيديو والمحادثات معهم، علينا أن نطلب الكثير من أنفسنا، نحن لسنا في نفس المستوى الذي كنا عليه منذ شهر ونصف أو شهرين، علينا أن نضغط بقوة أكبر ونستعيد القوة والشراسة ونحقق الفوز، أظهرنا ذلك ثم تراجعنا قليلًا، علينا أن نكون أكثر تواضعًا وقوة".


خوان لابورتا، رئيس برشلونة صرح أن تشافي يملك ثقته الكاملة، وبسؤاله عن هذا التصريح، قال تشافي: "قُلت لك ذلك من قبل، وأنت لا تصدقني في الحقيقة ألاحظ ثقة كبيرة في الرئيس  وتربطني به علاقة جيدة جدًا، هناك ثقة كبيرة في هذا المشروع، سواء ديكو أو الرئيس مثل مجلس الإدارة والجميع".

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