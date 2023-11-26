برشلونة يستهدف ضم المهاجم فيتور روكي لخلافة جافي في يناير

يبحث نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، عن إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

برشلونة يستهدف ضم المهاجم فيتور روكي لخلافة جافي بعد إصابته

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسباني، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم البرازيلي فيتور روكي، مهاجم فريق أتلتيكو باراناينسي.

وأضافت الصحيفة الإسباني، أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي بشأن ضم فيتور روكي، حيث يضع لمساته الأخير لإتمام الصفقة في الشتاء المقبل خلال شهر يناير.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الإدارة الرياضية لبرشلونة ستقوم بتسجيل فيتور روكي في قائمة الفريق الكتالوني، لتعويض غياب جافي.

وكان جافي قد تعرّض لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1، حيث أُصيب في الدقيقة 23 من زمن المباراة، ليسقط على الأرض متألمًا، ويضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية الشاملة، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، كما تعرّض لإصابة أخرى في غضروف الركبة المفصلي الجانبي، على أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، فإن موسم جافي مع برشلونة قد انتهى بشكل رسمي، نظرًا لأنه يحتاج للغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أكثر من 8 أشهر.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.