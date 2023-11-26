الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل توتنهام وأستون فيلا الرسمي في قمة الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - إريك داير - بن دافيز - إميرسون.

خط وسط الملعب: بنتانكور - لو سيلسيو - بريان جيل.

في خط الهجوم: كولوسيفسكي – سون هيونج مين – جونسون.

 

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تشكيل أستون فيلا الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

في المقابل، أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس - لوكاس دين.

خط وسط الملعب: كامارا – دوجلاس لويز – مكجين - ماتي كاش.

في خط الهجوم: موسى ديابي - واتكينز.

 

ترتيب توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

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