لاعب توتنهام يتغنى بمحمد صلاح: واحد من الأفضل في تاريخ البريميرليج

تغنى السويدي ديان كولسيفسكي جناح توتنهام الإنجليزي، بنجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

صلاح كان وصل للهدف رقم 200 له في إنجلترا، بعدما سجل ثنائية في شباك برينتفورد الجولة الماضية بالبريميرليج.

وقال الدولي السويدي في حواره مع قناة “TNT Sports” الإنجليزية: “كل موسم يسجل 20 أو 25 هدفًا ويصنع مثلهما”.

وأضاف: “إنه لاعب لا يصدق، عام بعد عام يمكنك أن ترى مدى اجتهاده، إنه لاعب رائع وواحد من الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي”.

ووضع لاعب السبيرز صلاح في المركز الثالث كأفضل جناح في تاريخ البريميرليج بعد البلجيكي إيدن هازارد وكريستيانو رونالدو.

أرقام قياسية لمحمد صلاح

– سجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته الكروية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفًا، إضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفًا على الأقل في أول 6 مباريات للفريق على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي.

– أصبح رابع لاعب يسجل في أول 6 مباريات لفريقه على ملعبه في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد ليس فيرديناند مع نيوكاسل، ألان شيرار مع بلاكبيرن في موسم 1995/ 1996، إضافة للفرنسي تييري هنري مع أرسنال في موسم 2004/ 2005.

– صار صلاح أحد 3 لاعبين فقط، يسجل أو يصنع في 15 مباراة متتالية على التوالي على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ألان شيرار الذي حقق مساهمة تهديفية واحدة على الأقل في 18 مباراة، وتييري هنري في 17 مباراة.

– رفع "الفرعون المصري"، رصيده من الأهداف إلى 149 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الحادي عشر في قائمة هدافي المسابقة بالتساوي مع ليس فيرديناند، ويتبقى له هدف وحيد لاقتحام قائمة العشرة الأوائل بالتساوي مع مايكل أوين، الذي سجل 150 هدفًا.

– رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معززًا مركزه في وصافة جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، كما صار أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل أهداف بالمسابقة، برصيد 14 هدفًا بين تسجيل وصناعة.