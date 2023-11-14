الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح

انضم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، المقرر لهما يومي 16 و19، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

كما انضم عمر مرموش لمعسكر الفراعنة، لتكتمل صفوف المنتخب قبل مواجهة جيبوتي بعد غدٍ الخميس. 

وبدأ المنتخب تدريباته أمس باستاد القاهرة، وظهر جميع اللاعبين بمستوى فني جيد.

قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون 

واختار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى 25 لاعبا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، وهم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر وجيبوتي مكونا من جيلي ألفريد شافاني حكم ساحة وايلفاز سيتول مساعد أول وكاجارا ميكوينا مساعد ثان  وماسيكسول باميسو حكم رابع.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف متفرج في مباراة مصر وجيبوتي، وتم طرح التذاكر اليوم عن طريق شركة تذكرتي.

تذكرتى تحدد أسعار مباراة مصر وجيبوتى 

وحددت شركة تذكرتي أسعار مباراة مصر وجيبوتي، كالتالي:

30 جنيها للدرجة الثالثة 

50 جنيها للدرجة الثانية 

75 جنيها للدرجة الأولى

250 جنيها للمقصورة 

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