الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم حكام جنوب إفريقي يُدير مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر بعد غدٍ الخميس باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى طاقم حكام من جنوب إفريقيا.

ويضم طاقم الحكام كلًا من: 

جيلي ألفريد شافاني حكم ساحة

 ايلفاز سيتول مساعد أول 

كاجارا ميكوينا مساعد ثانى 

ماسيكسول باميسو حكم رابع 

وكان المنتخب قد بدا معسكره أمس استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وشارك فى تدريبات المنتخب جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذى من المقرر انضمامه اليوم لمعسكر المنتخب. 

 

25 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتى وسيراليون 

وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبا هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

.خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

وتقام مباراة جيبوتي باستاد القاهرة فى حضور 30 الف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية وقامت شركة تذكرتي بطرح تذاكر المباراة للراغبين فى حضور المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد طلب من الجهات الأمنية، حضور أكبر  عدد من الجماهير فى مباراة جيبوتي بناء على رغبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لتحفيز اللاعبين وتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى التصفيات. 

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلي ليبيريا يوم الجمعة المقبل،لمواجهة سيراليون بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة المباراة فى سيراليون لعدم صلاحية الملاعب هناك.  

المنتخب روي فيتوريا منتخب مصر جيبوتي طاقم تحكيم مباراة مصر وجيبوتي ستاد القاهرة

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