الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريباته الأول باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة جيبوتي

مران المنتخب الوطني
مران المنتخب الوطني الأول

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. 

شارك في مران منتخب مصر ٢٢ لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي ومحمد هاني، وعمر كمال  وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي، ورامي ربيعة ومحمد حمدي، وأحمد فتوح ومحمد النني، و طارق حامد ومروان عطية، وحمدي فتحي وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، ومحمود حمادة ومصطفى فتحي، وحسين الشحات ومحمد شريف.

حضر مران المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 منتخب جيبوتي تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 تصفيات مونديال 2026

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