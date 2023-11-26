فوز وتعادلين وهزيمة حصيلة مواجهات الزمالك مع الأندية الليبية في البطولات الإفريقية

عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية التي بدأت عام 1976 لم يواجه الزمالك سوى فريق واحد من ليبيا وهو أهلي طرابلس ولعب معه 4 مباريات عامى 1976 و2017 حقق خلالها فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

فوز وهزيمة عام 1976

في عام 1976 التقي الزمالك وأهلي طرابلس في دور ال16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وأقيمت مباراة الذهاب في القاهرة يوم 8 مايو 1976 وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها حسن شحاتة " هدفين " في الدقيقتين 8 و72 وطه بصري في الدقيقة 74.

مثل الزمالك : سمير محمد علي ومحمد صلاح وغانم سلطان ومحمد توفيق والجوهري الصغير وفاروق جعفر وطارق غنيم وطه بصري وحسن شحاته ومحمود الخواجة " وحيد كامل " وصلاح الناهي.

وأقيمت مباراة العودة في طرابلس يوم 22 مايو 1976 وانتهت بفوز أهلي طرابلس 2-1 وسجل أحمد عبد الحليم هدف الزمالك.

مثل الزمالك : عادل المأمور " سمير محمد علي " ومحمد صلاح " سامي منصور " وغانم سلطان ومحمد توفيق والجوهري الصغير وأحمد عبد الحليم وطارق غنيم وحسن شحاتة وطه بصري ووحيد كامل وصلاح الناهي .

مباراة الزمالك وأهلي طرابلس عام 1976

التعادل ذهابا وإيابا عام 2017

في عام 2017 التقي الزمالك وأهلي طرابلس في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وأقيمت المباراة الأولى يوم 23 مايو 2017 بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية وأدارها الحكم المغربي نور الدين الجعفري وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

مثل الزمالك : أحمد الشناوي وأسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح وشيكابالا " مصطفى فتحي ق 77 " وطارق حامد ومعروف يوسف وأحمد رفعت " ستانلي ق 68 " ومحمد إبراهيم وباسم مرسي " حسام باولو ق 89 " .

أقيمت المباراة الثانية يوم 9 يوليو 2017 باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل 2-2 وشهدت قيام الحكم حمادة الموسى من مدغشقر بطرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك في الدقيقة 45 وسجل هدفي الزمالك باسم مرسي ومعروف يوسف .

مثل الزمالك : أحمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وشيكابالا " ستانلي ق 66 " ومحمود دونجا ومعروف يوسف وأيمن حفني " مصطفى فتحي ق 46 " وحسام باولو " محمد مجدي ق 46 " وباسم مرسي .