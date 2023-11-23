بويول: تشافي الأنسب لقيادة برشلونة نحو التتويج بالبطولات

أشاد كارلوس بويول، قائد برشلونة السابق، بتألق الفريق الكتالوني والأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، مُشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات المدرب تشافي هيرنانديز.

ويُقدم فريق برشلونة أداءً مميزًا منذ الموسم الماضي وتتويجه بلقب الدوري الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي، ليواصل تألقه ومستواه الجيد في الموسم الجاري.

بويول يُشيد بأداء تشافي مع برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حوارها مع كارلوس بويول، قائلًا: "تشافي قدّم عروضًا جيدة للغاية مع برشلونة، إنه قادر على قيادة هذا الفريق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات".

وتابع: "برشلونة الآن قادرًا على المنافسة على كل البطولات في الموسم الجاري، والتتويج بالألقاب، لدي ثقة كبيرة في المدرب واللاعبين".

وأضاف: "أعتقد أن النادي أيضًا يثق في تشافي، ليس هناك أي سبب للشك".

وبسؤاله عن تصريحات تشافي بشأن التأثير السلبي للصحافة على أداء الفريق، قال بويول: "لم تفاجئني كلماته؛ لأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكنها تشتيت الانتباه بالفعل".

وأوضح: "عندما كنت ألعب، تعلمت أنه لا يمكن التحكم في الآراء، بل عليك التركيز على ما يمكنك التحكم فيه، حتى وإن تطلب ذلك الاعتزال".

واختتم بويول تصريحاته، قائلًا: "الجميع في برشلونة يؤمن بالمشروع، وأن تشافي الشخص المناسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي".

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 34 و32 نقطة على التوالي.