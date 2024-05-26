طارق الملا يكشف آخر مستجدات التنقيب عن البترول فى مصر (فيديو)

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستقطب شركات النفط والغاز العالمية للتنقيب عن البترول في مناطق متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل على خطط استكشافية في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية، وخليج السويس.

وأضاف "الملا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أن أعمال الاستكشاف والحفر تستغرق وقتًا طويلًا، حيث يتعاقد مع هذه الشركات لمدة تصل إلى 25 عامًا، وفي الوقت نفسه، تعمل الدولة على تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية.

وأكد "الملا"، أن وزارة البترول تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود التقليدي، ومن المتوقع أن تعتمد مصر بنسبة تصل إلى 90% على طاقة البترول والغاز حتى عام 2030.