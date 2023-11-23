قبل مواجهة ميدياما.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية غانا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة ميدياما الغاني في بداية مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، على ملعب "الأهلي وي السلام"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تفوق أهلاوي طفيف

والتقى الأهلي مع الأندية الغانية في 16 مباراة سابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات، بينما خسر المارد الأحمر في 5 مباريات وتعادل في مثلها.

وواجه الأهلي أندية أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك وتشيلسي الغاني، خلال مشواره في البطولات الأفريقية على مر التاريخ.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في تمام السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري والرسمي لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

يذكر أن الأهلي، قد تمكن من خطف بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي ذهابا 3/0 وإيابا 4/0، حيث أقيمت المباراتين هنا بالقاهرة.