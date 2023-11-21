موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، لاسيما مع قرب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، والتي استهل المنتخب الوطني الأول، بالفوز على جيبوتي وسيراليون على الترتيب 6/0 و2/0، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في تمام السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري والرسمي لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

ويذكر أن الأهلي، قد تمكن من خطف بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي ذهابا 3/0 وإيابا 4/0، حيث أقيمت المباراتين هنا بالقاهرة.

تاريخ بطولات الأهلي بدوري الأبطال

ويمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري، برصيد 11 لقب، البداية كانت 1982 و1987، و2001 و2005، و2006 و2008 و2012 و2013، و2020 و2021، و2023.

وتعد هذه المرة هي الـ31 التي يتواجد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، على مدار مشاركاته السابقة في الأميرة السمراء.