الأهلي ينافس مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على جائزة "أفضل نادٍ بالعالم"

يتنافس النادي الأهلي المصري على جائزة أفضل نادٍ بالعالم عن عام 2023 والممنوحة من جلوب سوكر.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر والمعروفة أيضًا بـ"Dubai Awards" يوم 19 يناير المقبل، وهي جوائز يتم منحها سنويًا للمتميزين في كرة القدم، ويتم منحها بتصويت الجماهير بالإضافة إلى تصويت لجنة التحكيم الرسمية للجائزة



وضمت قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم كلًا من: "الأهلي المصري، الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، أرسنال الانجليزي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، فينورد الهولندي، فلومينيسي البرازيلي، إنتر الإيطالي، مانشستر سيتي الانجليزي، نابولي الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، روما الإيطالي، إشبيلية الإسباني، يونيون برلين الألماني، أوراوا ريدز الياباني، وست هام يونايتد الانجليزي، الوداد البيضاوي المغربي".

ويبدأ دور لجنة التحكيم الرسمية بعد مرحلة التصويت العام، وتتضمن عملية التصويت المزدوج إجراء تقييم عادل للمرشحين ويتضمن تصويت الجمهور وخبرة لجنة التحكيم.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.



ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.



ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.



وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.



وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.