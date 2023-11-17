الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. «فيفا» يبدأ المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

انطلقت اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية بيع تذاكر مباريات  كأس العالم للأندية (2023)، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق النسخة المقبلة من مونديال العالم للأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الأهلي.

كما تتواجد أيضا أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وليون المكسيكي، وأوراوا ريدز الياباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومينينسي البرازيلي واتحاد جدة السعودي.

وتعد نسخة مونديال السعودية المقبلة للأندية (2023)، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار الاتحاد الدولي «فيفا»، عمل تغيير شامل وكليا في نظام البطولة العالمية والفرق المشاركة وعدد المباريات.

ويشمل هذا التغيير، زيادة عدد الفرق لـ32 ناد، مقسمين لـ 12 من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المستضيف للمونديال.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث (2025) خلال شهري يونيو ويوليو.

كما تقرر إقامة البطولة أيضا، كل أربعة سنوات، مثلها مثل كأس العالم للكبار ولكن على مستوى المنتخبات.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي: “اقتربنا من انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، سارِعوا إلى حجز تذاكركم لمتابعة ألمع نجوم الساحرة المستديرة في مساعيهم للتتويج باللقب العالمي في 22 ديسمبر”.

المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية بالسعودية

الدور الأول

12 ديسمبر

اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الدور الثاني

15 ديسمبر 2023 مباراتي ربع النهائي

الأهلي مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ليون وأوراوا ريد دياموندز، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

مباراتي نصف النهائي

18 و19 ديسمبر 2023

فلومينينسي البرازيلي يلتقي مع (الأهلي أو اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي).

مانشستر سيتي يلتقي مع (ليون أو وأوراوا ريد دياموندز).

مباراة المركز الثالث والنهائي

تقام مباراة تحديد المركز الثالث وكذلك المباراة النهائية من البطولة العالمية، يوم 22 ديسمبر 2023، على ملعبي ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بالنسبة للميدالية البرونزية، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية للنهائي والميدالية الذهبية والفضية.

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