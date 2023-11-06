الكشف عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن تميمة البطولة التي ستُقام في المملكة العربية السعودية 2023.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، في مدينة جدة السعودية.

تميمة مونديال الأندية تحمل اسم هداف، وهي تجسيد لـ “قط الصحراء” المشهور في السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالنظام الحالي للمرة الأخيرة، قبل أن تقام بمشاركة 32 فريقًا بداية من عام 2025.

ويخوض الفريق المضيف للبطولة المباراة الافتتاحية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي، وتحدد القرعة الخصم الذي سيواجه الفائز من هذه المباراة، والذي يكون بين 3 فرق، وهي بطل إفريقيا، وبطل آسيا، وبطل الكونكاكاف.

قرعة كأس العالم للأندية 2023



وجاءت القرعة على النحو الآتي:

الأهلي ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي، في الدور الثاني وفي حالة فوزه بهذه المباراة سيواجه بطل كوبا ليبارتادوريس وهو فلومينينسي البرازيلي، في دور نصف النهائي.

بينما سيتواجه ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني، والفائز بينهما يواجه فريق مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتأهلت أندية الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، أوراوا ريدز الياباني "بطل آسيا"، ليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، مانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا"، وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية

تقسم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الحديث على النحو الآتي: 12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، وتقام البطولة بين يونيو ويوليو 2025، وتقام البطولة بنظامها الحديث كل 4 سنوات.