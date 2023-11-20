"تذكرتى" تفتح باب الحجز لتذاكر مباريات الأهلى والزمالك الإفريقية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

يستهل المارد الأحمر مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بمواجهة ميدياما الغاني، السبت المقبل، في التاسعة مساء على ستاد السلام.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا، بجوار فرق يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

وتوّج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين (3/2).

أما الزمالك، فيبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بمواجهة أبوسليم الليبي، الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من كأس الكونفيدرالية، والتي تضم ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني.

ويمتلك الزمالك لقبًا وحيدًا من كأس الكونفيدرالية حصده عام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع المواجهتين، ذهابًا وإيابًا، بهدف نظيف لكل فريق.