الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"تذكرتى" تفتح باب الحجز لتذاكر مباريات الأهلى والزمالك الإفريقية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

يستهل المارد الأحمر مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بمواجهة ميدياما الغاني، السبت المقبل، في التاسعة مساء على ستاد السلام.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا، بجوار فرق يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

وتوّج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين (3/2).

أما الزمالك، فيبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، بمواجهة أبوسليم الليبي، الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من كأس الكونفيدرالية، والتي تضم ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني.

ويمتلك الزمالك لقبًا وحيدًا من كأس الكونفيدرالية حصده عام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع المواجهتين، ذهابًا وإيابًا، بهدف نظيف لكل فريق.

شركة تذكرتي الاهلى دورى ابطال افريقيا الزمالك كأس الكونفيدرالية

مواد متعلقة

«تذكرتى» تعلن أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطنى ضد نظيره الجيبوتى

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟