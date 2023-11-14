الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«تذكرتى» تعلن أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطنى ضد نظيره الجيبوتى

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة الدولي، عن أسعار تذاكر مواجهة الفراعنة أمام نظيره منتخب جيبوتي، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في كل من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

من المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب جيبوتي، في تمام السادسة من مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي (الرعب)، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمزمع إقامته في كل من (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب جيبوتي، في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي، تقديم استديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة قنوات أون تايم سبورت، قد نجحت مؤخرا في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، سواء هنا داخل مصر أو خارجها.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم (2026)

- درجة ثالثة يسار علوي وسفلي 30 جنيها.

- الدرجة الثانية 50 جنيها.

- الدرجة الأولى شمال 75 جنيها.

المقصورة الرئيسية 250 جنيها.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر مع جيبوتي 

وعقب مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام جيبوتي، لديه مواجهة أخرى أمام منتخب سيراليون، من الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، بجوار منتخبات جيبوتي وسيراليون، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وإثيوبيا.

شركة تذكرتي المنتخب الوطني الأول تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 منتخب جيبوتي أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني وجيبوتي

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