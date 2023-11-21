جوائز جلوب سوكر: الأهلي والشناوي يتنافسان على الأفضل بالشرق الأوسط

يتنافس محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط والمقدمة من "جلوب سوكر".

وأعلنت جلوب سوكر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والتي ضمت بجوار محمد الشناوي كلًا من: "سالم الدوسري، مراد باتنة، كريم بنزيما، عبدالرازق حمدالله، أوديون إيجالو، كريستيانو رونالدو، علي مبخوت، رياض محرز، ميكيل أولونجا، أليخاندرو روميرو، أنديرسون تاليسكا".

كما اختير النادي الأهلي ضمن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط رفقة كلًا من: "الدخيل القطري، الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، النصر السعودي، الريان القطري، الشباب السعودي، شباب الأهلي الإماراتي".

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.



ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.



ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.



وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.



وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.