الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد الشناوي في القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين النهائية للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وكان “كاف” قد نشر قائمة مكونة من 10 حراس مرمى، مطلع شهر نوفمبر الجاري، للتنافس على جائزة الأفضل في القارة الإفريقية، لعام 2023.

ونشر "كاف" قائمة نهائية مكونة من 5 لاعبين، جاء على رأسها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.

 أبرز المتنافسين على الجائزة

وينافس الشناوي على الجائزة، المغربي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وفريق الهلال السعودي، وإشبيلية الإسباني سابقًا، إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال وفريق أهلي جدة السعودي (تشيلسي الإنجليزي سابقًا)، رونوين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صن داونز، أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (إنتر الإيطالي سابقًا).

المستبعدون من المنافسة

وتم استبعاد كلًا من: أسامة بنبوت حارس اتحاد العاصمة الجزائري، ويوسف المطيع حارس الوداد المغربي، ودجيجي ديارا حارس مرمى منتخب مالي ونادي يانج أفريكانز التنزاني، وباب مامادو سي حارس منتخب السنغال للمحليين، ونادي رويال بوسو دور البلجيكي، ولاندينج بادجي حارس منتخب السنغال تحت 20 عامًا، ونادي أم صلال القطري.

جدير بالذكر أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام سيُقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

 كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب، وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا. 

“كاف” يعود لمنح جائزة أفضل حارس مرمى 

وعاد «كاف» لمنح جائزة أفضل حارس مرمى مرة أخرى، حيث كان عصام الحضري آخر من تُوج بها في عام 2008.

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