من بينهم كولر.. "كاف" يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023.

وقال «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قائمة المرشحين، تضم كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ووليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، وأليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، وعبدالحق بن شيخة، المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، والبلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا.

وقاد مارسيل كولر، الأهلي، لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما قاد وليد الركراكي، منتخب المغرب، نحو إحراز المركز الرابع في كأس العالم الماضية.

وساهم عبدالحق بن شيخة، فريق اتحاد العاصمة، للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.