السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينتظر الموافقة الأمنية لاستضافة استاد السلام مباراة ميدياما الغانى

الأهلي
الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على اختيار استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، في منافسات دور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقي، والمقرر لها 25 نوفمبر الجاري.

وتسبب إغلاق ملعب استاد القاهرة في أزمة شديدة لمسئولي الأهلى، والذى كانوا قد اختاروه استادا رئيسيًا لهم في المنافسات القارية.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية بشأن إقامة مباراة الفريق أمام فريق ميدياما الغاني على ملعب السلام، لتحديد السعة الجماهيرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وكان مسئولو الأهلي قد أخطروا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام، سيستضيف مباراة الفريق وميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يصل القاهرة اليوم

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب  من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية، خلال الفترة الحالية وذلك للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل خوض مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد 9 لاعبين من الأهلي مع منتخبات بلادهم منهم 7 مع منتخب مصر للمشاركة في مباراتي جيبوتى وسيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026،  كما يتواجد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي تشاد وإفريقيا الوسطى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يتواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي بنين ورواندا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم السبت، موعدًا للوصول إلى القاهرة، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق غدا الأحد استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ميدياما الغاني الاهلى ستاد السلام الكاف الجهات الامنية

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