السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب تقريرًا عن مشاركات الدوليين مع المنتخبات ويبدأ دراسة بطل غانا

كولر
كولر

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، دراسة فريق ميدياما الغاني قبل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها السبت 25 نوفمبر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

وتسلم كولر من جهازه المعاون تقريرًا خاصًا عن فريق ميدياما الغاني، يشمل كل المعلومات التي طلبها المدير الفني، وقائمة بلاعبيه، ونتائجه في الفترة الماضية، وبعض التسجيلات الخاصة للفريق في الدوري المحلي وبطولة إفريقيا الحالية.

ويعكف المدير الفني للأهلي على دراسة بطل غانا خلال الفترة الحالية، لتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز في الضربة الأولى لدور المجموعات، للحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويعوض خسارة الفريق بطولتي السوبر والدوري الإفريقي وتراجع النتائج محليًا.

كولر يطالب الجهاز المعاون بتقرير عن اللاعبين ويصل اليوم

وطلب مارسيل كولر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية، وذلك للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل خوض مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي مع منتخبات بلادهم، منهم 5 مع منتخب مصر للمشاركة في مباراتي جيبوتى وسيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكندا، كما يتواجد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي تشاد وإفريقيا الوسطى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يتواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي بنين وراندا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد كولر، اليوم السبت، موعدًا لوصوله إلى القاهرة استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان كولر قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

كولر الاهلى ميدياما الغاني دور المجموعات التوقف الدولي

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